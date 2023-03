Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Donnerstag, 16. März 2023:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel / Schöppenstedt: zwei alkoholisierte Radfahrer in Unfälle verwickelt

Mittwoch, 15.03.2023

Am Mittwochvormittag, gegen 10:30 Uhr, kollidierte ein 67-jähriger Pedelec Fahrer auf der Adersheimer Straße in Wolfenbüttel mit einer Straßenlaterne und stürzte. Hierbei zog er sich leichte Verletzungen zu. Bei der Sachverhaltsaufnahme stellten die eingesetzten Polizeibeamten eine deutliche Alkoholbeeinflussung beim 67-Jährigen fest. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,74 Promille. Gegen 13:00 Uhr kam es dann in Schöppenstedt, Stobenstraße, zu einem weiteren Unfall mit einem alkoholisierten Fahrradfahrer. Hier hatte der 60-jährige Radler beim Einbiegen von der Bahnhofstraße in die Stobenstraße vermutlich aufgrund der Alkoholisierung die Kontrolle über sein Fahrrad verloren und war mit einem fahrenden PKW kollidiert. Auch hier zog sich der Radler leichte Verletzungen zu. Der Alkoholtest ergab einen Wert von 1,51 Promille. In beiden Fällen wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet und entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Fümmelse: Diebstahl von Baumaschinen und Werkzeug

Dienstag, 14.03.2023, 18:00 Uhr, bis Mittwoch, 15.03.2023, 06:00 Uhr

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gelangten unbekannte Täter auf das gesicherte Gelände einer Baustelle an der Landesstraße 614 im Bereich Fümmelse. Vom Gelände der Baustelle und aus einem ebenfalls gewaltsam geöffneten Baucontainer wurden verschiedenste Baumaschinen und Werkzeuge im Wert von mehreren 10000 Euro entwendet. Hinweise: 05331 / 933-0.

