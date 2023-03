Peine (ots) - Ilsede: Verkehrsunfallflucht, schwarzer 1er BMW gesucht Montag, 13.03.2023, gegen 12:50 Uhr Am Montag, gegen 12:50 Uhr, wartete ein Autofahrer mit seinem PKW, VW Golf, in Groß Ilsede in der Frehenbergstraße am rechten Fahrbahnrand auf einen Mitfahrer. Dann habe es plötzlich einen lauten Knall ...

