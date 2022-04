Hildesheim (ots) - Hoheneggelsen (web) - Am Donnerstag, in der Zeit von 12:50 Uhr bis 18:15 Uhr, kam es in Hoheneggelsen, in der Straße Am Bahnhof (Höhe Nr. 7), zu einem Verkehrsunfall. Vor Ort versuchte ein unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Pkw einzuparken. Dabei beschädigte dieser jedoch einen vor Ort ordnungsgemäß abgeparkten Pkw Mitsubishi. Das Fahrzeug wurde am Stoßfänger hinten beschädigt. Es entstand ...

