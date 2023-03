Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom Dienstag, 14. März 2023:

Salzgitter (ots)

Salzgitter Bad: Polizei sucht Geschädigte zu betrügerischen Essensbestellungen

Die Polizei in Salzgitter Bad ermittelt in mehreren Fällen von Betrügereien zum Nachteil von Essenslieferdiensten. Nach ersten Ermittlungen hatte ein bis dahin unbekannter Täter telefonisch am 09.03.2023 bei mehreren Pizzerien verschiedene Essensbestellungen aufgegeben, um diese an eine Adresse in der Franz-Zobel-Straße liefern zu lassen. Diese Bestellung sind dann jedoch an der angegebenen Adresse nicht abgenommen worden, da durch die dort wohnenden Personen keine Bestellung aufgegeben worden war. Es wurde jedoch mitgeteilt, dass noch weitere Lieferdienste mit Essensauslieferungen an diese Adresse bestellt worden waren. Ein 39-jähriger Tatverdächtiger aus Salzgitter konnte zwischenzeitlich ermittelt werden. Die Polizei sucht nun diese weiteren Lieferdienste, die Bestellungen dieser Art erhalten hatten. Geschädigte werden gebeten, sich mit der Polizei unter Telefon 05341 / 8250 in Verbindung zu setzen.

