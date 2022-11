Polizei Düren

POL-DN: Zeuge nach Unfallflucht in Aldenhoven gesucht

Aldenhoven (ots)

In Siersdorf hat es am Donnerstag (17.11.2022) einen Verkehrsunfall mit Fahrerflucht gegeben. Ein bislang Unbekannter beschädigte hierbei mit seinem Wagen ein geparktes Fahrzeug.

Gegen 17:45 Uhr beschädigte nach aktuellem Ermittlungsstand ein Unbekannter ein geparktes Fahrzeug in der Honigmannstraße in Siersdorf. Der Fahrer war vermutlich auf der Honigmannstraße in Fahrtrichtung "Am Wittstock" unterwegs. Er hielt den Abstand zum geparkten Fahrzeug nicht ein, daher kam es zur Kollision. Der geparkte Wagen, ein roter VW Polo, wurde dabei im Bereich der vorderen Stoßstange und des linken Kotflügels sowie am Spiegel der Fahrerseite beschädigt. Die Schadenshöhe liegt bei rund 2000 Euro. Ein Junge hatte den Unfall beobachtet und einem Anwohner Bescheid gegeben. Dieser wiederum informierte den Halter des beschädigten Pkw.

Die Polizei sucht nun nach dem Jungen sowie dem Mann, der den Fahrzeughalter informiert hat. Sie bittet um Meldung bei der zuständigen Sachbearbeitung unter der: 02421 949-5230. Außerhalb der Bürozeiten ist die Leitstelle unter der 02421 949-6425 erreichbar.

