POL-OH: Strohballen in Brand

Osthessen (ots) - FD Zwölfjähriger Radfahrer verletzt Fulda. Am Mittwoch (21.09.), gegen 13.40 Uhr, wurde ein zwölfjähriges Kind bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Ein 68-jähriger BMW-Fahrer aus Frankfurt am Main befuhr die Brauhausstraße in aufsteigender Fahrtrichtung und wollte an der Kreuzung in die Rangstraße einbiegen. Hierbei übersah er einen ...

