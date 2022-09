POL-OH: Anhänger-Plane zerschnitten

Fulda (ots) - Scheibe von Tankstelle eingeworfen Großenlüder. Vier unbekannte Täter beschädigten in der Nacht zu Dienstag (20.09.), gegen 4.15 Uhr, eine Scheibe eines Tankstellengebäudes in der Straße "An der Aspe". Die Täter warfen einen Gullideckel in die Scheibe des Büros und flüchteten im Anschluss unerkannt. Es entstand circa 500 Euro Sachschaden. ...

mehr