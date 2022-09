POL-OH: Planenschlitzer am Parkplatz "Hegberg" - Steinfigur entwendet

Hersfeld-Rotenburg (ots) - Einbruch in Wohnhaus Bad Hersfeld. Ein aufgrund Renovierungsarbeiten leerstehendes Einfamilienhaus in der Hainstraße war in der Nacht zu Dienstag (20.09.) Ziel unbekannter Täter. Aus dem Keller entwendeten sie diverses Werkzeug und Maschinen der Hersteller Hilti und Makita in bislang nicht bekanntem Wert. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere ...

mehr