Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Unfallflucht

Bad Hersfeld. Am Montag (19.09.), gegen 16.30 Uhr, parkte eine 54-jährige Pkw-Fahrerin aus Neuenstein ihr Fahrzeug, einen grauen Skoda Roomster, in der Homberger Straße auf einem Supermarkt-Parkplatz. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte beim Ein- oder Ausparken das geparkte Fahrzeug der Fahrerin aus Neuenstein. Anschließend entfernte er sich vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle, oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Auffahrunfall

Ludwigsau. Am Dienstag (20.09.), um 7.45 Uhr, befuhren ein 57-jähriger Lkw-Fahrer aus Malsfeld (Schwalm-Eder-Kreis) und ein 23-jähriger Pkw-Fahrer aus Rotenburg a.d. Fulda in dieser Reihenfolge die B 27 aus Richtung Mecklar kommend in Fahrtrichtung Friedlos. Kurz vor der Ortseinfahrt Friedlos musste der Lkw-Fahrer verkehrsbedingt wegen einem Rückstau aufgrund hohem Verkehrsaufkommen abbremsen. Dies bemerkte der Pkw-Fahrer zu spät und fuhr auf den Lkw auf. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 4.000 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

