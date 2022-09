Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

FD

Zwölfjähriger Radfahrer verletzt

Fulda. Am Mittwoch (21.09.), gegen 13.40 Uhr, wurde ein zwölfjähriges Kind bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Ein 68-jähriger BMW-Fahrer aus Frankfurt am Main befuhr die Brauhausstraße in aufsteigender Fahrtrichtung und wollte an der Kreuzung in die Rangstraße einbiegen. Hierbei übersah er einen Zwölfjährigen aus Fulda, der mit seinem Fahrrad den Gehweg der Rangstraße in absteigende Richtung befuhr und die Kreuzung ebenfalls überqueren wollte. Als er den Fußgängerüberweg mit seinem Fahrrad überquerte kam es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß. Der Zwölfjährige wurde leicht verletzt und zur Erstversorgung in ein umliegendes Krankenhaus transportiert.

Polizeistation Fulda

HEF

Verkehrsunfall beim Rangieren

Haunetal. Am Mittwoch (21.09.), gegen 11.50 Uhr, rangierte eine 35-jährige Frau aus Haunetal mit einem Audi e-tron auf dem Parkplatz des Edeka Marktes in Neukirchen und stieß dabei gegen den Opel Vectra einer 38-jährigen Frau aus Hauneck. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von circa 6.000 Euro.

Verkehrsunfallflucht

Bad Hersfeld. Am Dienstag (20.09.), zwischen 3 und 8 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer den grauen Audi Avant 4 Kombi einer 37-jährigen Frau aus Sigmaringen. Der graue Kombi stand zum Zeitpunkt der Tat ordnungsgemäß geparkt in der Carl-Benz-Straße in Bad Hersfeld. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Polizeistation Bad Hersfeld

