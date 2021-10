Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung an PKW in zwei Fällen durch Reifenstechen

Wittlich, Tiergartenstraße (ots)

Im Zeitraum vom 13.10.2021 - 16.10.2021 wurde in der Tiergartenstraße in Wittlich zwei Mal ein PKW beschädigt. Der bis dato unbekannte Täter punktierte hierbei mit einem spitzen Gegenstand den Reifen des rechten Hinterrads. Zwischenzeitlich wurde das Rad durch den Besitzer gewechselt, ehe es in gleicher Art und Weise erneut beschädigt wurde.

Etwaige Zeugen der Taten werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Wittlich in Verbindung setzen ( Tel. 06571 - 9260).

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell