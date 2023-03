Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom Dienstag, 14. März 2023:

Peine (ots)

Ilsede: Verkehrsunfallflucht, schwarzer 1er BMW gesucht

Montag, 13.03.2023, gegen 12:50 Uhr

Am Montag, gegen 12:50 Uhr, wartete ein Autofahrer mit seinem PKW, VW Golf, in Groß Ilsede in der Frehenbergstraße am rechten Fahrbahnrand auf einen Mitfahrer. Dann habe es plötzlich einen lauten Knall gegeben, ein bislang unbekannter Autofahrer sei beim Vorbeifahren mit seinem rechten Außenspiegel gegen den linken Außenspiegel gestoßen. Durch den Anstoß seien beide Außenspiegel zerstört worden, der Verursacher habe jedoch seine Fahrt Richtung Gerhard-Lukas-Straße ohne anzuhalten fortgesetzt. Bei dem verursachenden PKW soll es sich um einen schwarzen PKW BMW, 1er Serie, Kennzeichen PE - zwei Buchstaben, vier Zahlen, gehandelt haben. Hinweise erbittet die Polizei unter 05172 / 37075-0.

