Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom Mittwoch, 15. März 2023:

Peine (ots)

Stederdorf: Einbruch in Vereinsheim

Montag, 13.03.2023, 06:30 Uhr, bis Dienstag, 14.03.2023, 07:00 Uhr

Unbekannte Täter gelangten zwischen Montagfrüh und Dienstagfrüh nach Aufhebeln eines mit Gittern gesicherten Fensters in das Vereinsheim des Schützenvereines in Stederdorf, Moorbeeerenweg. Innerhalb der Räumlichkeiten wurde eine weitere Tür gewaltsam geöffnet. Nach ersten Erkenntnissen wurden sechs Flaschen Bier entwendet. Der entstandene Sachschaden beträgt jedoch zirka 1500 Euro. Der Versuch in das dort ebenfalls befindliche Vereinsheim des Sportvereines sowie in den Vereinskiosk einzubrechen gelang offensichtlich nicht. Hier wurden die Türen durch Aufbruchsversuche beschädigt, ein Eindringen erfolgte nicht. Der entstandene Sachschaden wird mit 500 Euro angegeben. Die Taten dürften im Zusammenhang stehen. Hinweise erbittet die Polizei unter 05171 / 999-0.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell