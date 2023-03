Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Mittwoch, 15. März 2023:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: E-Scooter entwendet

Dienstag, 14.03.2023, gegen 17:45 Uhr

Am Dienstag, gegen 17:45 Uhr, wurde ein vor einem Einkaufsmarkt in Wolfenbüttel, Am Rehmanger, abgestellter E-Scooter entwendet. Der Wert des E-Scooters, Marke Soflow, Versicherungskennzeichen 697WYA, wird mit rund 500 Euro angegeben. Hinweise an die Polizei unter 05331 / 933-0.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell