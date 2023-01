Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Lkr. Konstanz) Auto rutscht auf glatter Fahrbahn gegen Hauswand

Stockach (ots)

Ein Auto ist am Sonntagnacht auf winterglatter Fahrbahn ins Rutschen gekommen und gegen eine Hauswand geprallt. Ein 37-Jähriger fuhr gegen 4 Uhr mit einem Fiat Punto auf der Anton-Bruckner-Straße in Richtung Conradin-Kreutzer-Straße. Aufgrund Glätte und Sommerreifen kam der Fiat im Einmündungsbereich von der Fahrbahn ab und kollidierte in der Folge mit der Hauswand eines Gebäudes auf der Conradin-Kreutzer-Straße. Dadurch entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Der Fiat war anschließend nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

