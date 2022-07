Polizeipräsidium Karlsruhe

Karlsruhe

Ettlingen - Polizei sucht Zeugen nach Betrugsmasche "falsche Handwerker"

Karlsruhe (ots)

Betrüger gaben sich am Donnerstag als Handwerker aus und suchten Senioren in Karlsruhe und Ettlingen auf.

Zwei noch unbekannte Männer klingelten gegen 10.30 Uhr an der Wohnung eines Ehepaares in der Volzstraße in Karlsruhe und gaben sich wohl als Installateure aus. Angeblich sei es zuvor zu Wasserleitungsproblemen in einem Wohnblock gekommen. Ein Betrüger forderten den 82-jährigen Bewohner auf, das Wasser in der Dusche laufen zu lassen. Währenddessen durchwühlte sein Komplize die Wohnung und versuchte eine Kommode aufzuhebeln. Als die Ehefrau des 82-Jährigen nach Hause kam, ergriffen die Langfinger die Flucht. Beide Männer wurden mit einem südeuropäischen gepflegten Erscheinungsbild beschrieben und sie hätten akzentfreies Deutsch gesprochen. Einer der beiden Täter sei etwa 180 cm groß und etwa 45 Jahre alt gewesen. Er habe eine grauschwarze Bekleidung und Handschuhe getragen. Der zweite Mann war etwa 60 Jahre alt und 170 cm groß.

Unter dem gleichen Vorwand suchten zwei Betrüger gegen 11.00 Uhr ein Ehepaar in der Bulacher Straße in Ettlingen auf. Auch hier sei es angeblich zu einem Wasserschaden gekommen, weshalb man nach dem Anschluss in der Küche schauen müsse. Gegen 12.45 Uhr kam ein weiterer angeblicher Handwerker hinzu. Kurz darauf verließen die mutmaßlichen Täter die Wohnung und entwendeten einen offenbar leeren Tresor im Wert von knapp 1.000EUR.

Alle drei Diebe sprachen akzentfrei Deutsch. Sie seien zwischen 25 und 40 Jahre alt und etwa 170 cm groß gewesen und trugen dunkelblaue Westen.

Die Kriminalpolizei Karlsruhe hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0721/666-5555 in Verbindung zu setzen.

