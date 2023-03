Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom Donnerstag, 16. März 2023:

Peine (ots)

Hohenhameln: Verkehrsunfall, zwei Verletzte und hoher Sachschaden

Mittwoch, 15.03.2023, gegen 17:15 Uhr

Am Mittwochnachmittag ereignete sich in Hohenhameln, Kreuzungsbereich Harberstraße, Einmündung Dehnenweg, ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Autofahrer leicht verletzt worden sind. Demnach missachtete ein 91-jähriger Autofahrer, zusätzlich geblendet durch die tiefstehende Sonne, die Vorfahrt eines 22-jährige Fahrers. Durch die Kollision erlitten beide Fahrer leichte Verletzungen. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von 20000 Euro, sie mussten abgeschleppt werden.

Vechelde: Beim Einkauf bestohlen

Mittwoch, 15.03.2023, zwischen 12:30 Uhr und 12:45 Uhr

Eine 64-jährige Geschädigte ist am Mittwochmittag beim Einkauf in einem Geschäft in Vechelde, Bodelschwinghstraße, bestohlen worden. Ein bislang unbekannter Täter muss vermutlich einen günstigen Moment abgepasst haben und in einem unbeobachteten Moment eine Ledermappe mit diversen persönlichen Papieren und Bargeld aus der Umhängetasche der 64-Jährigen entwendet haben. Die Umhängetasche hatte die Geschädigte im Einkaufswagen abgelegt. Ob zwei unbekannte Frauen, die die Geschädigte in ein Gespräch verwickelt hatten, für die Tat verantwortlich sein könnten, müssen die weiteren Ermittlungen ergeben. Der entstandene Schaden wird mit rund 200 Euro angegeben. Hinweise: 05302 / 930490.

