Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen- Einbruch in Beauty Geschäft

Warendorf (ots)

Eine unbekannte Person brach am Samstagmorgen den 26.03.2022, gegen 03:40 Uhr, die Zugangstür zu einem Beauty Geschäft an der Feldstraße in Ahlen auf. Im Anschluss flüchtete die Person fußläufig von der Örtlichkeit mit einer bisher nicht bekannten Beute. Die Person wird beschrieben als männlich, ca. 180 cm groß, sehr dünne Körperstatur, rote Jacke und einem Rucksack. Wer hat im benannten Zeitraum verdächtige Personen im Bereich der Feldstraße in Ahlen beobachtet. Wer kann Angaben zum möglichen Täter machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

