Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom Freitag, 17. März 2023:

Salzgitter (ots)

Salzgitter: Polizei warnt vor Taschendieben

Donnerstag, 16.03.2023

Bei der Polizei in Salzgitter sind am Donnerstag mehrere Fälle von Taschendiebstahl bekannt und zur Anzeige gebracht worden. So sind zumeist älteren Bürgern die Geldbörsen beim Einkauf bei offenbar günstiger Gelegenheit entwendet worden. So kam es zu solch Diebstählen zum Nachteil einer 80-Jährigen und eines 66-jährigen Mannes in einem Einkaufszentrum in der Albert-Schweitzer-Straße. In einem Einkaufszentrum in der Straße In den Blumentriften wurde einer 60-Jährigen die Geldbörse aus der Handtasche entwendet. Ob ein Tatzusammenhang besteht, müssen die weiteren Ermittlungen ergeben. Hinweise erbittet die Polizei unter 05341 / 18970.

Tipps der Polizei zum Schutz vor Taschendiebstahl:

-Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper. -Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm. -Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse. -Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah. -Hängen Sie Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden (selbst bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung) nicht an Stuhllehnen und stellen Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell