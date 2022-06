Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Schleuser von fünf Türken festgenommen

Zittau (ots)

Die Bundespolizei nahm am frühen Morgen des 27. Juni 2022 in Zittau einen Schleuser fest und fünf eingeschleuste Migranten aus der Türkei in Gewahrsam.

Die Männer im Alter zwischen 18 und 22 Jahren wurden von dem 28-jährigen ukrainischen Schleuser in seiner Mercedes Benz C-Klasse von Ungarn bis nach Deutschland gebracht. Hierfür sollte er 450,00 Euro pro Person bekommen und hatte in Lückendorf die Grenze überfahren. Vier der Männer mussten auf der Rückbank sitzen, von denen einer nicht angeschnallt war.

Die Ermittlungen dauern noch an. Der Fahrer wird sich aber wegen des Einschleusens von Ausländern unter lebensgefährlichen Bedingungen verantworten müssen. Auch gegen die fünf Türken wird wegen des Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz ermittelt.

