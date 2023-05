POL-PPWP: Wer parkte hinter dem blauen Renault?

Kaiserslautern/Mehlingen (ots) - Eine routinemäßige Verkehrskontrolle ist einem Autofahrer am Mittwochvormittag in Kaiserslautern zum Verhängnis geworden. Einer Streife war der Pkw kurz vor Mittag in der Ludwigstraße aufgefallen. Die Beamten folgten dem Wagen und stoppten ihn kurz darauf in der Lauterstraße. Bei der Überprüfung des Fahrers gab der 39-Jährige an, seinen Führerschein nicht dabei zu haben. Eine ...

mehr