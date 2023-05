POL-PPWP: Hilfe dank aufmerksamer Nachbarn

Kaiserslautern (ots) - Die Polizei sucht den Halter eines weißen Pkw, der am Dienstag in der Basteigasse abgestellt war. An dem Wagen wurde - sehr wahrscheinlich - im hinteren Bereich ein Schaden verursacht. Die Verantwortliche meldete sich am Mittwoch bei der Polizei und gab nachträglich einen Unfall zu Protokoll. Demnach war die Seniorin am Dienstagvormittag mit ihrem VW Golf von der Karl-Marx-Straße kommend in die ...

mehr