Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Teningen: SNach Unfallflucht - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 15.01.2023 zwischen 04:00 und 14:05 Uhr, beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug beim Vorbeifahren in der Carl-Benz-Straße in Teningen, einen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw. Hierbei wurde die komplette linke Fahrzeugseite des weißen VW beschädigt. Anschließend flüchte der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Der Sachschaden dürfte sich auf rund 8.000 Euro belaufen.

Das Polizeirevier Emmendingen (Tel. 07641-582-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder dem Unfallverursacher geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell