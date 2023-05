Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfallflucht einmal anders herum

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei sucht den Halter eines weißen Pkw, der am Dienstag in der Basteigasse abgestellt war. An dem Wagen wurde - sehr wahrscheinlich - im hinteren Bereich ein Schaden verursacht.

Die Verantwortliche meldete sich am Mittwoch bei der Polizei und gab nachträglich einen Unfall zu Protokoll. Demnach war die Seniorin am Dienstagvormittag mit ihrem VW Golf von der Karl-Marx-Straße kommend in die Basteigasse eingebogen und hatte ihren Pkw dort kurzzeitig auf einem Parkplatz abgestellt.

Als sie später ihre Fahrt fortsetzte, machte die Beifahrerin die 80-Jährige darauf aufmerksam, dass sie den anderen Wagen gestreift habe. Die Frau nahm daraufhin ihr eigenes Fahrzeug unter die Lupe, konnte aber keinen Schaden feststellen.

Weil ihr die Sache aber keine Ruhe ließ, wandte sich die Seniorin am nächsten Morgen an die Polizei. Zusammen mit einem Polizeibeamten wurde das Fahrzeug noch einmal gründlich abgesucht. Dabei fiel ein frischer Streifschaden am rechten vorderen Kotflügel auf. Dieser könnte von der Kollision mit dem weißen Pkw in der Basteigasse stammen.

Der beschädigte Wagen konnte allerdings bislang nicht ermittelt werden. Von dem Fahrzeug ist derzeit lediglich bekannt, dass es in Höhe des Hauses Nummer 1 vor den Garagen in Queraufstellung geparkt war. Die weiße Lackierung dürfte an der Heckstoßstange eine Beschädigung aufweisen. Der Halter oder Zeugen, die Hinweise auf dieses Auto geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 bei der Polizeiinspektion 1 zu melden. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell