POL-PPWP: Rollerfahrer bremst und stürzt

Kaiserslautern (ots) - Mehrere Einbrüche sind der Polizei am Dienstag aus dem Innenstadtbereich gemeldet worden. Betroffen waren Praxis- und Geschäftsräume. Die Tatzeit liegt in allen drei Fällen in der Nacht von Montag auf Dienstag zwischen 18 und 7 Uhr. In der Bismarckstraße drangen unbekannte Täter gewaltsam in eine Arztpraxis ein und stahlen Bargeld sowie Briefmarken. Der Gesamtschaden liegt im unteren ...

