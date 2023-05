Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unter Drogen- und Alkoholeinfluss Unfall gebaut

Kaiserslautern (ots)

Ein 19-jähriger Autofahrer verursachtet am späten Dienstagabend in der Siegelbacher Straße, im Stadtteil Erfenbach, einen Unfall. Der Fahrzeugführer fuhr gegen ein geparktes Auto. Beide Wagen wurden so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Die Polizei geht von einem wirtschaftlichen Totalschaden aus. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. Er wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Wie sich herausstellte, war der 19-Jährige zum Unfallzeitpunkt alkoholisiert. Ebenso konnten durch die Beamten Anzeichen festgestellt werden, die auf eine Drogenbeeinflussung hindeuteten. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Sie soll Aufschluss über seinen Alkohol- und Drogenkonsum geben. Gegen den Mann wird jetzt wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. Im Raum steht außerdem ein Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetzt. |kfa

