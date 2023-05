Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Streit an der Mall - Zeugen gesucht!

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die am späten Dienstagabend in der Innenstadt unterwegs waren. Insbesondere geht es um Beobachtungen zwischen 22 und 22.30 Uhr in der Fruchthallstraße in Höhe der "Mall". Hier kam es nach den derzeitigen Erkenntnissen zu einer Auseinandersetzung mit mehreren Beteiligten. Ein Mann wurde dabei verletzt.

Nach Angaben des 40-Jährigen hatte er "Stress" mit einer anderen Personengruppe und erhielt aus dieser Gruppe heraus mehrere Messerstiche in den Nackenbereich. Während der Verletzte zu einem nahegelegenen Schnellrestaurant lief, um von dort die Polizei zu verständigen, verschwanden die anderen Beteiligten in unbekannte Richtung.

Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind Gegenstand der Ermittlungen.

Der 40-Jährige wurde zur ärztlichen Versorgung ins Krankenhaus gebracht. Er konnte das Klinikum aber nach ambulanter Behandlung noch am Abend wieder verlassen.

Die Polizei fragt: Wer hat zur fraglichen Zeit im Bereich der Mall, beziehungsweise Fruchthallstraße/Spittelstraße etwas beobachtet und kann Hinweise auf eine etwa zehnköpfige Personengruppe geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 bei der Kriminalpolizei zu melden. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell