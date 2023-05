Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: "Wildpinkler" erwischt

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei hat am Sonntagabend einen "Wildpinkler" in der Innenstadt erwischt. Der Mann erleichterte sich in aller Öffentlichkeit und urinierte gegen das Gebäude einer Bank am Stiftsplatz. Die Ordnungshüter stellten die Personalien des 44-Jährigen fest. Er muss jetzt mit einem Verwarnungsgeld durch die Stadtverwaltung rechnen. |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell