Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Gestohlene Fahrräder in Kleinanzeigenportal entdeckt

Kaiserslautern (ots)

Eine 39-Jährige aus dem Stadtgebiet erkannte in einem Kleinanzeigenportal ihre vor zirka drei Monaten gestohlenen Fahrräder wieder. Unmittelbar informierte sie die Polizei über ihre Entdeckung. Die Frau teilte den Beamten die in der Anzeige genannte Adresse mit. Im Fahrradkeller des in Frage kommenden Anwesens fanden die Polizisten die gestohlenen Fahrräder. Sie stellten die Vehikel sicher. Die Ermittlungen der Polizei bezüglich der Identität des Diebes dauern an. Die sichergestellten Drahtesel wurden der 39-Jährigen zurückgegeben. |kfa

