POL-WI: Rücknahme der Vermisstenfahndung nach 30-Jähriger

Wiesbaden (ots) - 1. Einbruch in Baustelle eines Mehrfamilienhauses, Wiesbaden, Schlangenbader Straße, Freitag, 24.02.2023, 21:00 Uhr bis Montag, 27.02.2023, 07:30 Uhr (wie) Im Wiesbadener Rheingauviertel sind am Wochenende Unbekannte in ein in Sanierung befindliches Mehrfamilienhaus eingebrochen und haben einen ...

mehr