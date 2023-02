Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: +++Einbruch in Baustelle+++Schlägerei an Bushaltestelle+++Mann auf offener Straße zusammengeschlagen++++Sachbeschädigungen+++Zeugenaufruf+++

Wiesbaden (ots)

1. Einbruch in Baustelle eines Mehrfamilienhauses, Wiesbaden, Schlangenbader Straße, Freitag, 24.02.2023, 21:00 Uhr bis Montag, 27.02.2023, 07:30 Uhr

(wie) Im Wiesbadener Rheingauviertel sind am Wochenende Unbekannte in ein in Sanierung befindliches Mehrfamilienhaus eingebrochen und haben einen hohen Schaden verursacht. Mitarbeiter der Sanierungsfirma stellten am Montagmorgen den Einbruch in das Haus in der Schlangenbader Straße fest und verständigten die Polizei. Bei der Tatortaufnahme der Kriminalpolizei zeigte sich, dass die Einbrecher gewaltsam in das Haus eingedrungen waren. Im Inneren öffneten sie dann gewaltsam alle verschlossenen Türen und durchsuchten die Räumlichkeiten. Da das komplette Gebäude gerade mit allen Wohnung saniert wird, befinden sich kaum Möbel oder persönliche Gegenstände in den Räumen. Daher konnten die Einbrecher auch nichts entwenden. Dafür hinterließen sie einen Schaden in Höhe von circa 10.000 EUR. Die Polizei ermittelt und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 0611/ 345-2340 entgegen.

2. Schlägerei an Bushaltestelle,

Wiesbaden-Bierstadt, Poststraße, Montag, 27.02.2023, 12:50 Uhr

(wie) In Bierstadt kam es am Montag zu einer Schlägerei an einer Bushaltestelle bei der ein Mann einem anderen wiederholt ins Gesicht schlug. Die Polizei wurde gegen 12:50 Uhr von mehreren Zeugen in die Poststraße gerufen, da es an der dortigen Bushaltestelle zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung gekommen sei. Nach ersten Ermittlung wurde ein 28-Jähriger von einem ihm bekannten 21-Jährigen angegriffen und ins Gesicht geschlagen. Bei der Auseinandersetzung wehrte sich der 28-Jährige und wurde gegen einen stehenden Bus gedrückt. Der 21-Jährige soll bei der Schlägerei auch mit dem Knie gegen den Kopf des 28-Jährigen eingewirkt haben. Schließlich konnte sich der Angegriffene in eine Bäckerei retten. Der 21-Jährige entfernte sich mit einem Bus vom Tatort. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 0611/ 345-2440 entgegen.

3. Mann auf offener Straße zusammengeschlagen, Wiesbaden, Dotzheimer Straße, Bushaltestelle "Carl-von-Linde-Straße", Samstag, 25.02.2023, 00:05 Uhr

(sun)In der Nacht zum Samstag wurde ein Mann von einer vierköpfigen Gruppe junger Männer in Wiesbaden zusammengeschlagen und getreten. Der 34-Jährige fuhr mit zwei Bekannten im Bus der Linie 4 vom Wiesbadener Hauptbahnhof zur Haltestelle "Carl-von-Linde-Straße" mit. In dem Bus hielt sich auch eine Gruppe junger Männer auf. Als der Wiesbadener den Bus an der besagten Haltestelle alleine verließ, folgte ihm die vierköpfige Gruppe. Plötzlich soll diese den 34-Jährigen angegriffen und mehrfach auf ihn eingeschlagen und eingetreten haben. Anschließend sollen die vier Angreifer in Richtung Innenstadt geflüchtet sein. Bisher sind die Hintergründe zu der Tat noch nicht bekannt. Einer der Männer sei zwischen 18 bis 22 Jahre alt, dunkelhäutig und circa 1,90 Meter groß gewesen sein. Ein weiterer soll dunkle, lockige Haare gehabt und einen blauen Jogginganzug und eine Basecap getragen haben. Der dritte Täter soll schulterlange Haare gehabt haben und zum vierten liegt keine genaue Personenbeschreibung vor. Beide sollen jedoch "südländisch" ausgesehen haben. Das 3. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise zu möglichen Tätern unter der Rufnummer 0611 / 345-2340 entgegen.

4. Betrugsversuch mit falschem Rezept,

Wiesbaden, Wilhelmstraße, Montag, 27.02.2023, 09:50 Uhr

(wie) Am Montagvormittag hat ein Mann in Wiesbaden versucht mit einem falschen Rezept an Medikamente zu kommen. Die Polizei wurde gegen 09:50 Uhr zu einer Apotheke in der Wilhelmstraße gerufen, da dort gerade ein Mann versucht hatte Betäubungsmittel mit einem gefälschten Rezept zu erlangen. Bei der Prüfung des Rezeptes wurden die Mitarbeiter der Apotheke misstrauisch und überprüften die Angaben. Als die Polizei verständigt wurde, verschwand der unbekannte Mann noch vor Eintreffen des Streifenwagens. Das Rezept wurde sichergestellt, eine genauere Überprüfung der darauf vermerkten Daten bestätigten den Verdacht der Fälschung. Der Unbekannte wurde als 25 bis 30 Jahre alt, circa 175 groß mit dunklen, kurzen Haaren und Drei-Tage-Bart beschrieben. Er soll eine gepflegte Erscheinung gemacht haben und mit einer dunklen Jacke bekleidet gewesen sein. Zudem hatte er einen schwarzen Rucksack dabei. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Urkundenfälschung und bittet unter der Rufnummer 0611/ 345-0 um Hinweise.

5. Windschutzscheibe beschädigt,

Wiesbaden, Konrad-Adenauer-Ring, Montag, 27.02.2023, 20:00 Uhr bis Dienstag, 28.02.2023, 03:00 Uhr

(sun)In der Nacht zum Dienstag wurde im Konrad-Adenauer-Ring ein grauer VW Tiguan von einem unbekannten Täter beschädigt. Der Unbekannte hatte im Zeitraum von Montag 20:00 Uhr bis Dienstag 03:00 Uhr die Windschutzscheibe auf der Fahrerseite des VWs auf unbekannte Art und Weise beschädigt. Hinweise auf den Verursacher gibt es bisher nicht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 200 Euro. Das 3. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 0611 / 345-2340 entgegen.

6. Fahrrad mitsamt Schloss gestohlen,

Wiesbaden, Wellritzstraße, Sonntag, 26.02.2023, 21:30 Uhr bis 23:00 Uhr

(sun)Am Sonntagabend wurde in Wiesbaden ein Fahrrad entwendet. Ein 66-jähriger Mann hat sein schwarzes Mountainbike am Sonntagabend um 21:30 Uhr in der Wellritzstraße abgestellt und mit einem schwarzen Fahrradschloss gegen Diebstahl gesichert. Als der Mann gegen 23:00 Uhr zu seinem Fahrrad zurückkehrte musste er feststellen, dass ein Unbekannter sein Fahrrad mitsamt Fahrradschloss entwendet hatte. Der Wert des Fahrrads wird auf circa 1.000 Euro geschätzt. Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen des Diebstahls, sich beim 4. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345 - 2440 zu melden.

7. Pkw beschädigt,

Wiesbaden-Dotzheim, August-Bebel-Straße, Sonntag, 26.02.2023, 22:30 Uhr bis Montag, 27.02.2023, 07:30 Uhr

(sun)Unbekannte Täter haben in Dotzheim in der Nacht von Sonntag auf Montag einen geparkten Pkw beschädigt. Am Montagmorgen musste ein 53-Jähriger in der August-Bebel-Straße feststellen, dass Unbekannte seinem weißen Mercedes eine Beule auf der Motorhaube zugefügt haben. Die umliegenden Autos waren allesamt unversehrt. Der Sachschaden beträgt knapp 1.000 Euro. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten sich beim 3. Polizeirevier unter der Rufnummer 0611 / 345-2340 zu melden.

8. Zeuginnen nach Pfeffersprayeinsatz gesucht, Wiesbaden, Christian-Zais-Straße, Sonntag, 19.02.2023, 17:45 Uhr

(wie) Die Polizei sucht zwei Zeuginnen nach einer gefährlichen Körperverletzung mit Pfefferspray beim Wiesbadener Fastnachtsumzug. Beamte der Bereitschaftspolizei wurden am 19.02.2023, gegen 17:45 Uhr, an den Theaterkolonnaden auf laute Rufe aufmerksam. Ein 16-Jähriger hatte in der Menschenmenge mit Pfefferspray gesprüht und andere verletzt. Dies wurden den Beamten von zwei Zeuginnen berichtet und der Täter beschrieben. Daraufhin konnten die Polizisten den Tatverdächtigen verfolgen und festnehmen. Bei der Rückkehr zum Tatort waren die Zeuginnen leider verschwunden. Diese werden nun gebeten, sich bei der AG Jaguar der Polizei unter der Rufnummer 0611/ 345-0 zu melden.

Autobahnpolizei

1. Unfälle wegen verlorener Eisplatten,

Westhessen, Bundesautobahn 3, Montag, 27.02.2023, 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr

(wie) Am Montag kam es auf der A 3 bei Wiesbaden und Idstein zu mehreren Verkehrsunfällen wegen verlorener Eisplatten von Lkw. Die Autobahnpolizei musste am Montagvormittag gleich sechs Verkehrsunfälle aufnehmen, bei denen Eisplatten von fahrenden Lkw herunter und auf nachfolgende Pkw gefallen waren. Glücklicherweise blieb es bei allen Unfällen nur bei Sachschäden. In den meisten Fällen wird nun wegen einer Verkehrsunfallflucht ermittelt, da die Lkw-Fahrer nicht zur Schadensregulierung anhielten. Die Autobahnpolizei weist nochmals eindringlich daraufhin, dass jeder Fahrzeugführer und jede Fahrzeugführerin sich vor Fahrtantritt vom verkehrssicheren Zustand des eigenen Fortbewegungsmittels zu überzeugen hat. Hierzu gehört in der kalten Jahreszeit gerade bei Lkw und Sattelzügen das Entfernen von Eisplatten. Einschläge von Eisplatten auf der Autobahn in die Windschutzscheibe eines fahrenden Fahrzeugs sind lebensgefährlich!

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell