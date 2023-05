Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unvermittelt angegriffen - Zeugen gesucht.

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die am frühen Montagabend am Pfaffplatz unterwegs waren. Hier soll es gegen 19 Uhr zu einer Körperverletzung gekommen sein. Ein 20-jähriger Mann gab bei der Polizei zu Protokoll, dass er zusammen mit einem Bekannten an besagter Örtlichkeit unterwegs war, als sie unvermittelt von zwei Tatverdächtigen niedergeschlagen und getreten wurden. Der 20-Jährige erlitt leichte Hautabschürfungen im Gesicht und an den Armen. Ob dessen Bekannter verletzt wurde ist derzeit noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 mit der Polizei in Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |kfa

