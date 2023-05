Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wo ist der Geldbeutel geblieben?

Kaiserslautern (ots)

Seinen Geldbeutel hat ein 37-jähriger Mann in der Nacht zum Dienstag in der Sparkasse in der Fackelstraße verloren. Nachdem der unglückliche Verlierer um 22:31 Uhr seine Bankgeschäfte erledigte, verließ er das Gebäude. Er vergaß allerdings sein Portemonnaie samt Inhalt vor dem Überweisungsautomaten. Den Verlust bemerkte er wenig später und kehrte zum Bankautomaten zurück. Die Geldbörse konnte der 37-Jährige aber nicht mehr finden. Nach seinen Angaben hielten sich zu dem Zeitpunkt mehrere Personen in der Sparkasse auf. Ob diese etwas mit dem Verschwinden der Brieftasche zu tun haben, steht nicht fest. Zeugen, die etwas beobachtet haben, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 bei der Polizei Kaiserslautern zu melden. |kfa

