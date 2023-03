Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Hofeinbrecher gestellt

Korschenbroich (ots)

Am Montag (27.03.) erhielt die Polizei gegen 01:20 Uhr Kenntnis von einem Einbruch in einen Hof an der Straße Büttgerwald, die Überwachungskamera habe ausgelöst.

Vor Ort trafen die Polizisten auf zwei Frauen, eine 32-Jährige und eine 40-Jährige, aus Mönchengladbach, welche offenbar in einem Auto warteten. Da die Angaben zum Grund ihres Wartens widersprüchlich waren, im Fahrzeug der Frauen offensichtliches Diebesgut aus dem Hof aufgefunden werden konnten und die Identität der beiden nicht zweifelsfrei fest stand, wurden die beiden Mönchengladbacherinnen für weitere polizeiliche Maßnahmen zu einer Polizeiwache gebracht und anschließend entlassen.

Bei der weiteren Nachschau durch die Polizei an dem Hof fanden die Beamten eine mögliche Einstiegsstelle, so dass nach ersten Erkenntnissen ein Einbruch in den Hof vorliegt.

Da zum Einsatzzeitpunkt Hinweise auf weitere Täter vorlagen, wurde zur Absuche des Geländes ein Polizeihubschrauber angefordert, der die Suche unterstützte. Auf dem Gelände wurde eine weitere Person, ein 33-jähriger Mönchengladacher, angetroffen, auch dieser machte widersprüchliche Angaben zu seinem Aufenthalt. Er wurde nach Personalienfeststellung wieder entlassen.

Die angetroffenen Personen müssen sich jetzt wegen Diebstahls verantworten.

Das Kriminalkommissariat 23 in Kaarst hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell