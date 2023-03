Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei nimmt Einbrecher fest - Untersuchungshaft

Neuss (ots)

In der Nacht von Samstag (25.03.) auf Sonntag (26.03.) brach ein 35-jähriger Mann ohne festen Wohnsitz gegen 01:00 Uhr in ein Restaurant an der Michaelstraße ein.

Die hinzugerufenen Polizeibeamten konnten den Mann, welcher Einbruchwerkzeug und Diebesbeute bei sich hatte, in dem Restaurant antreffen und festnehmen.

Er wurde zu einer Polizeiwache gebracht, wo weitere polizeiliche Maßnahmen auf ihn warteten.

Der Festgenommene beging den Einbruch offenbar zum Unterhalt seiner Drogensucht.

Das Kriminalkommissariat 12 übernimmt die weiteren Ermittlungen.

Der 35-jährige wurde festgenommen und einem Haftrichter vorgeführt, welcher Haftbefehl erließ und Untersuchungshaft anordnete.

