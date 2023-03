Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Handtasche aus Fahrzeug geklaut - von Polizei festgenommen

Jüchen (ots)

Zeugen beobachteten am Freitag (24.03.), gegen 14:15 Uhr, wie ein Mann offenbar an der Weststraße in Jüchen die hintere Seitenscheibe eines geparkten Pkw einschlug, eine Handtasche entwendete und anschließend zu Fuß flüchtete.

Die hinzugerufene Polizei konnte im Rahmen der Fahndung einen Mann antreffen, auf den die zuvor gemachte Beschreibung passte. Das Diebesgut, eine Handtasche, hatte er zu diesem Zeitpunkt nicht dabei.

Die Polizisten hielten weiter Ausschau und konnten die Handtasche in der Nähe des Kontrollortes auffinden. Teile des Diebesgutes befanden sich noch in der Tasche, jedoch fehlte das Bargeld, welches bei dem angetroffenen 42-jährigen Jüchener aufgefunden werden konnte.

Der Tatverdächtige wurde daraufhin vorläufig festgenommen und zu einer Polizeiwache verbracht. Von hier wurde er nach Abschluss der kriminalpolizeilichen Maßnahmen und Prüfung von Haftgründen wieder entlassen.

Er muss sich jetzt wegen des besonders schweren Fall des Diebstahls aus Pkw verantworten.

Das Kriminalkommissariat 14 in Neuss hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die Polizei rät ausdrücklich: Ein Auto ist kein Safe! Wertgegenstände im Fahrzeuginneren bieten einen Anreiz für Diebe. Lassen Sie keine Taschen oder andere Dinge im Auto zurück. Tipps zum Diebstahl rund ums Kraftfahrzeug gibt die Polizei unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/sicherheit-rund-ums-fahrzeug/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell