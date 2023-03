Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Ganoven entwenden Geländewagen

Neuss; Meerbusch (ots)

Am Wochenende schlugen Autodiebe von Samstag (25.03.) auf Sonntag (26.03.) gleich zwei Mal zu.

Von der Thymianstraße in Neuss entwendeten die Täter in der Zeit von Samstag (25.03.), 16:30 Uhr, bis Sonntag (26.03.),12:00 Uhr, einen dort geparkten grauen Audi Q7. Der Geländewagen war mit den amtlichen Kennzeichen NE-CS7777 versehen.

Ähnliches ereignete sich in Meerbusch an der Straße "Am Bach". Hier bemächtigten sich Diebe eines weißen Mercedes-Benz AMG GLC. Der Tatzeitraum konnte auf die Spanne zwischen Samstag (25.03.), 19:00 Uhr, und Sonntag (26.03.), 15:00 Uhr, festgelegt werden. An dem Daimler waren die amtlichen Kennzeichen D-JM1976 montiert.

Die Ermittlungen übernahm das zuständige Kriminalkommissariat 14.

Es werden Zeugen gesucht. Wer Hinweise auf den Verbleib des Fahrzeugs oder die Tatverdächtigen geben kann, wird gebeten sich unter der Nummer 02131 300-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell