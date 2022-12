Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Stark alkoholisierte Pkw-Fahrerin in Wildeshausen

Delmenhorst (ots)

Aufmerksame Verkehrsteilnehmer haben der Polizei am Donnerstag, 29. Dezember 2022, 12:45 Uhr, eine offensichtlich alkoholisierte Pkw-Fahrerin gemeldet.

Die Frau befuhr mit einem Kleinwagen die Harpstedter Straße, touchierte dabei ein Verkehrsschild und geriet mehrfach in den Gegenverkehr. Als sie von der Polizei kontrolliert wurde, wirkte sie erheblich alkoholisiert. Die Durchführung eines Atemalkoholtests war ihr am Kontrollort nicht möglich. Erst in der Dienststelle schaffte sie es, das Messgerät zu bedienen. Das Ergebnis zeigte einen Wert von 3,55 Promille an.

Gegen die 61-jährige Frau aus Wildeshausen wurde ein Verfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet, ihren Führerschein beschlagnahmten die Beamten. Ein Arzt musste eine Blutprobe entnehmen. Anschließend wurde die Frau in die Obhut von Angehörigen gegeben.

