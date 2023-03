Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Fünf Wohnungseinbrüche in Neuss, Dormagen und Meerbusch

Bild-Infos

Download

Neuss; Dormagen; Meerbusch (ots)

Goldschmuck und Münzen erbeuteten Einbrecher in einem Mehrfamilienhaus an der Kanalstraße in Neuss. Unbekannte hatten am Freitagvormittag (24.03.), in der Zeit von 10:00 bis 11:00 Uhr, eine der Wohnungstüren aufgehebelt und die dahinterliegenden Zimmer durchsucht. Nachbarn hatten gegen 10:30 Uhr Schritten in der betroffenen Wohnung gehört. Die Geräusche können nach derzeitigem Ermittlungsstand nur von den Tätern verursacht worden sein.

Erfolglos blieben Einbrecher am Samstag (25.03.), in der Zeit von 17:45 bis 20:45 Uhr, an der Vellbrüggener Straße in Neuss. Die Unbekannten hatten versucht, eine Terrassentür und ein Fenster aufzuhebeln, waren aber nicht ins Innere der Doppelhaushälfte gelangt.

Ein Reihenhaus an der Straße "Am Steinpfahl" in Dormagen wurde in der Zeit von Donnerstag (23.03.), 17:20 Uhr, bis Freitag (24.03.), 18:15 Uhr, das Ziel von Einbrechern. Die Täter hatten eine Terrassentür aufgebrochen und das Innere des Hauses durchsucht. Ob die Unbekannten auch etwas erbeuteten, ist nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Opfer eines Einbruchs wurden auch die Bewohner eines Reihenhauses am Krokusweg in Dormagen. Unbekannte hatten am Freitag (24.03.), in der Zeit von 16:30 bis 23:30 Uhr, die Terrassentür aufgebrochen und waren in das Haus eingestiegen. Nach ersten Erkenntnissen erlangten die Täter Schmuck.

Im Meerbusch kam es an der Straße "Am Feldbrand" zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. In der Zeit von Samstag (25.03.), 18:00 Uhr, bis Sonntag (26.03.), 00:45 Uhr, hatten Ganoven ein Fenster aufgehebelt. Nach ersten Erkenntnissen stiegen die Täter zwar in das Wohnhaus ein und durchsuchten mehrere Zimmer, verließen es aber ohne Wertgegenstände zu stehlen.

Zeugen, die im Zusammenhang mit den Einbrüchen verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 14 zu melden.

Die Polizei im Rhein-Kreis Neuss veröffentlicht am ersten Werktag der Woche ein "Einbruchsradar". Es handelt sich dabei um eine Übersichtskarte, auf der die Taten der vergangenen Woche dargestellt werden. Sie finden das Einbruchsradar unter: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/einbruchsradar.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell