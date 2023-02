BPOLI EF: Zugpersonal bespuckt und anschließend geflüchtet, Polizei stellt Täter

Regionalzug (RE 56) von Erfurt Hauptbahnhof in Fahrtrichtung Nordhausen (ots) - Am gestrigen Nachmittag kam es in einem 15:02 Uhr abfahrenden Regionalzug (RE 56) von Erfurt Hauptbahnhof in Fahrtrichtung Nordhausen zu Beleidigungen und Bedrohungen zum Nachteil mehrerer Reisender. Nach dem Halt der Bahn in Erfurt-Nord ...

mehr