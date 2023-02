Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: 15.02.2023: Aggressiver Reisender beleidigt und bedroht Zugreisende in einer Bahn zwischen Erfurt Nord und Straußfurt, hier: Zeugenaufruf

Regionalzug (RE 56) von Erfurt Hauptbahnhof in Fahrtrichtung Nordhausen (ots)

Am gestrigen Nachmittag kam es in einem 15:02 Uhr abfahrenden Regionalzug (RE 56) von Erfurt Hauptbahnhof in Fahrtrichtung Nordhausen zu Beleidigungen und Bedrohungen zum Nachteil mehrerer Reisender.

Nach dem Halt der Bahn in Erfurt-Nord fiel der spätere Tatverdächtige, der mit einer Frau und Kleinkind im Zug reiste, erstmals lautstark auf. Der Mann bedrohte ohne Anlass zwei in der Nähe der Zugtoilette sitzende Frauen verbal. Eine weitere Mitreisende zeigte sich couragiert und wollte beruhigend vermitteln. Daraufhin richtete sich die verbale Aggression der männlichen Person direkt gegen diese und endete mit ehrverletzenden Beleidigungen.

Trotz der angespannten Situation konnte die Geschädigte wahrnehmen, wie ein weiterer Bahnreisender sein Smartphone zückte und die Situation vermutlich filmte.

Der Täter konnte durch seine Begleiterin etwas beruhigt werden, setze sodann aber auch seine Beleidigungen gegen den Filmenden und weitere Reisende fort, auch mit volksverhetzendem Wortlaut.

Die Handlungen des Aggressors wurden bei der Bundespolizei zur Anzeige gebracht. Im Rahmen der Ermittlungen wegen verschiedenster Delikte bittet die Bundespolizei nun Zeugen und insbesondere den filmenden Mitreisenden um Mithilfe bei der Aufklärung der Straftaten. Der Täter wird wie folgt beschrieben: - Größe: ca. 190 cm - helles, dünnes Haar bzw. Ansatz einer Glatze - verlebtes Gesicht - Tätowierungen im Nacken in dunkelblauer, schwarzer Farbe - zum Zeitpunkt der Zugfahrt trug er ein schwarzes T-Shirt, der durch eine Jacke verdeckt wurde, sowie braune, knöchelhohe Schuhe

Wer befand sich ebenfalls am 15.02.2023 im Regionalzug RE 56 von Erfurt Hbf. in Richtung Nordhausen? Wer konnte die Taten beobachten und mithören? Wer kann Angaben zu dem aggressiven Mann machen? Alle sachdienlichen Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Erfurt telefonisch unter 0361 / 659830 oder per e-Mail (bpoli.erfurt@polizei.bund.de) unter Verweis auf das Aktenzeichen Vg / 148840 / 2023 entgegen.

