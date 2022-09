POL-PB: Zwei Verletzte bei Frontalzusammenstoß

Paderborn (ots) - (mb) Am Dienstagabend ist einer Frau (26) in einem Bank-Container am Westerntor Bargeld geraubt worden und am Mittwochmorgen scheitere ein Raubüberfall in einem Lottogeschäft am Dr.-Rörig-Damm. Die Polizei konnte die Tatverdächtigen (15/39) bereits kurz nach den Taten festnehmen. Gegen einen 39-Jährigen wurde Haftbefehl erlassen. Gegen 20.00 Uhr ...

mehr