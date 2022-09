Polizei Paderborn

POL-PB: Bewohner bei Zimmerbrand leicht verletzt

Paderborn (ots)

(mb) Die Feuerwehr hat am Freitagmorgen einen Hausbewohner aus einer brennenden Wohnung in der Westernstraße gerettet.

Gegen 04.35 Uhr meldeten Passanten starke Rauchentwicklung aus dem zweiten Obergeschoss eines Wohn- und Geschäftshauses in der Westernstraße. Ein Zeuge betätigte sämtliche Klingeln, um die Bewohner zu warnen. Die Feuerwehr gelangte per Drehleiter von außen an die brennende Wohnung. Durch ein Fenster drangen die Löschkräfte in die verqualmte Wohnung ein. Sie entdeckten den 43-jährigen Bewohner und konnten ihn durch das Treppenhaus zum Rettungswagen bringen, mit dem der leicht verletzte Mann in ein Krankenhaus gebracht wurde. Der Brand wurde gelöscht. In der Wohnung entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Weitere Wohnungen waren nicht betroffen. Die Kripo hat den Brandort am Freitagvormittag untersucht. Als Brandursache wird eine Fahrlässigkeit im Zusammenhang mit einer heruntergebrannten Kerze vermutet.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell