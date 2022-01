Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Öl im Römershäuser Bach - Polizei bittet um Hinweise

Marburg-Biedenkopf (ots)

Gladenbach

Die Polizei Biedenkopf ermittelt wegen Gewässerverunreinigung nachdem offenbar eine ölhaltige Flüssigkeit in den Römershäuser Bach gelangte. Die Einbringung der Flüssigkeit muss vor Mittwoch, 12. Januar passiert sein. Spuren einer etwaigen Einleitung deuten auf eine Stelle in der Weidenhäuser Straße hin. Dort gibt es einen Zulauf, der keinerlei Spuren dieser Flüssigkeit im Innern aufwies. Allerdings fanden sich solche Spuren direkt an dem Mauerwerk oberhalb dieses Rohres. Die Freiwillige Feuerwehr Gladenbach legte am Mittwoch, 12. Januar insgesamt vier Ölsperren, eine in der Weidenhäuser Straße, eine am Südring, eine in der Salzböde bei der Kurtsmühle zwischen Weidenhausen und Erdhausen und schließlich noch eine nahe der Bruchmühle zwischen Erd- und Mornshausen. Auf dem Gewässer war eine deutliche offenbar ölhaltige Spur. Möglicherweise handelte es sich um Benzin oder Diesel oder Altöl. Sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang bitte an den Ermittler für Umweltdelikte bei der Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Martin Ahlich

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell