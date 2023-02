Polizei Gütersloh

POL-GT: Girls´ Day bei der Kreispolizeibehörde Gütersloh

Gütersloh (ots)

Kreis Gütersloh (MS) - Die Kreispolizeibehörde Gütersloh beteiligt sich am bundesweiten Girls´ Day am 27.04.2023. Zehn Mädchen erhalten einen Tag lang interessante Einblicke in den vielseitigen Polizeiberuf.

Der Girls´ Day der Polizei Gütersloh findet ab 09:00 Uhr in der Herzebrocker Straße 142 in Gütersloh statt. Die Schülerinnen lernen verschiedene Arbeitsbereiche der Polizei kennen. Unter anderem erhalten sie einen Einblick in die Arbeit der Einsatzleitstelle und des Erkennungsdienstes der Kreispolizeibehörde. Außerdem planen wir eine Verkehrskontrolle, an welcher die interessierten Mädchen teilnehmen können, um Polizeiarbeit live zu erleben.

Bewerben können sich Schülerinnen ab 14 Jahre, wenn sie noch im Kalenderjahr 2023 das 15. Lebensjahr vollenden. Es genügt eine kurze schriftliche Bewerbung an oeffentlichkeitsarbeit.guetersloh@polizei.nrw.de. In der Bewerbung sollen sich die Mädchen mit Name und Alter vorstellen und in wenigen Sätzen erklären, warum sie den Girls´ Day bei der Polizei Gütersloh verbringen möchten. Bewerbungsschluss ist Freitag, der 10.02.2023.

Eine individuelle Beratung unabhängig vom Girls´ Day erhalten interessierte Schülerinnen und Schüler von dem Einstellungsberater der Polizei Gütersloh Polizeihauptkommissar Martin Wenker. Er ist telefonisch unter 05241 869-2277 oder per E-Mail an Personalwerbung.Guetersloh@polizei.nrw.de erreichbar.

