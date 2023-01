Polizei Gütersloh

POL-GT: Öffentlichkeitsfahndung nach Taschendiebstahl

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Ende November 2022 (26.11.) entwendete ein bislang unbekannter Täter eine Kundin eines Lebensmittelgeschäfts an der Straße Am Anger die Geldbörse. Anschließend setzte der Mann die gestohlenen EC-Karten an einem Geldautomaten und bei einem Kauf an einer Tankstelle ein.

Unterdessen wurden die entsprechenden Bilder des Tatverdächtigen zur Öffentlichkeitsfahndung freigegeben und können im landesweiten Fahndungsportal der Polizei NRW eingesehen werden: https://polizei.nrw/fahndung/97384.

Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell