Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mutmaßliches Diebespaar überführt

Kaiserslautern (ots)

Während er mit Renovierungsarbeiten an einer Kirche beschäftigt war, ist einem Mann in der Spittelstraße der Rucksack gestohlen worden (wir berichteten: https://s.rlp.de/idLS3). Ins Visier der polizeilichen Ermittlungen gerieten jetzt eine 59-Jährige und ein 60-Jähriger. Nach aktuellen Erkenntnissen griffen sie sich den Rucksack im Vorbeigehen. Eine Personenbeschreibung des Pärchens brachte die Beamten auf die Spur der Verdächtigen. Bereits einen Tag nach der Tat trafen Polizisten die 59-Jährige im Stadtgebiet an. Den gestohlenen Rucksack trug die Frau bei sich, allerdings fehlte vom Inhalt jede Spur. Eine richterlich angeordnete Durchsuchung der Wohnung ihres Lebenspartners und mutmaßlichen Komplizen führte zunächst nicht zum Auffinden von weiteren Beweismitteln. Am Montag hatten die Ermittler dann Erfolg: Der 60-Jährige war in einer anderen Sache polizeilich aufgefallen. Das gestohlene Mobiltelefon hatte er bei sich. Mittlerweile sind die beiden Verdächtigen erkennungsdienstlich behandelt. Sie blicken einem Strafverfahren entgegen. |erf

