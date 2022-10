Feuerwehr Essen

FW-E: Bürocontainer brennt auf Baustellengelände - keine Verletzten

Essen-Altendorf, Altendorfer Straße, 13.10.2022, 17:56 Uhr (ots)

Bereits gestern (13.10.2022) meldeten Anrufer eine Rauchentwicklung aus einem Bürocontainer auf einem Baustellengelände an der Altendorfer Straße. Die ersten Kräfte am Einsatzort bestätigten diese Meldung. Aus einem auf dem Gelände befindlichen Büro- und Baucontainerkomplex drang im ersten Obergeschoss Brandrauch aus einem Fenster, auch Farbabplatzungen waren an der Außenseite sichtbar. Umgehend verschafften sich die Einsatzkräfte Zugang zu dem Gelände, hierzu musste ein Bauzaun entfernt werden. Im Anschluss ging ein Trupp unter Atemschutz mit einem Strahlrohr zur Menschenrettung in den Komplex vor. Glücklicherweise befand sich niemand in den Containern, sodass umgehend die Brandbekämpfung eingeleitet wurde. Um an den Brandherd zu gelangen, musste die Zwischendecke mit einer Säge und Brechwerkzeug geöffnet werden. Im Anschluss kontrollierte die Feuerwehr den Container mit einer Wärmebildkamera. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr Essen war mit einem Löschzug, einem Rettungswagen und der Freiwilligen Feuerwehr Essen-Borbeck für rund zwei Stunden im Einsatz. Wie es zu dem Brand kam, ist unklar, die Polizei ermittelt.(CR)

