FW-E: Eine tödlich verletzte Person nach Zimmerbrand in Katernberg

Essen-Katernberg; Herrmannstraße; Sonntag, 09.10.2022; 18:38 Uhr (ots)

Am Sonntagabend wurde die Feuerwehr Essen zu einem Zimmerbrand in einem Hinterhofgebäude in der Herrmannstraße in Katernberg alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Kräfte war eine starke Rauchentwicklung aus dem hinteren Bereich eines eingeschossigen Wohnhauses sichtbar. Nachbarn hatten bereits erste Löschversuche unternommen und wiesen die Einsatzkräfte darauf hin, dass sich vermutlich noch eine Person im Gebäude befinden würde. Daraufhin wurden zwei Trupps zur Menschenrettung und Brandbekämpfung durch die Hauseingangstür und über die Gebäuderückseite in das Haus geschickt. Eine 68jährige Frau konnte jedoch nur noch tot geborgen werden. Die Löschmaßnahmen zeigten schnell Wirkung und die Brandausbreitung auf das Dach mit Fotovoltaikanlage konnte verhindert werden. Parallel zur Brandbekämpfung wurden noch Lüftungsmaßnahmen durchgeführt. Die Feuerwehr Essen war mit zwei Löschzügen und der Freiwilligen Feuerwehr Essen-Katernberg im Einsatz. Die Brandursache wird von der Polizei ermittelt. (SK)

Original-Content von: Feuerwehr Essen, übermittelt durch news aktuell