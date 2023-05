Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfallflucht - Zeugen gesucht!

Kaiserslautern (ots)

Eine 59-jährige Autofahrerin meldete der Polizei am Dienstag eine Unfallflucht. Hierbei wurde ihr Hyundai Tucson beschädigt. Der Verursacher fuhr davon, ohne den Unfall zu melden. Die Dame hatte ihren SUV gegen 6 Uhr vor der Königstraße 13 abgestellt. Als sie um 10.30 Uhr zu dem Wagen zurückkehrte, stellte sie einen Schaden an der linken hinteren Tür fest. Wie es zu dem Unfall kam, ist derzeit Inhalt der polizeilichen Ermittlungen. Zeugen, die etwas gesehen oder etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2250, mit der Polizei in Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |kfa

